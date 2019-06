“الكهرباء”: فرق الصيانة تنتظر انخفاض منسوب المياه لمعالجة انقطاع التيار في غات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، أن جميع المحطات تعمل بصورتها الطبيعية، ومشحونة بالكهرباء، ولكن لا يمكن شحن خطوط الأحد عشر كيلو فولت التي تتغذى من هذه المحطات، بسبب ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل، وحفاظا على أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأضافت الإدارة التنفيذية للشركة، أن فرق الصيانة والتشغيل على جاهزية تامة للقيام بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، في انتظار انخفاض منسوب المياه.

وأوضحت متابعتها للوضع في غات و مناطق تهالة والبركت بغات بشكل مستمر، من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في تلك المناطق.

