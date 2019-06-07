الصحة المؤقتة تقدم الدعم طبي والاحتياجات الصحية لبلدية غات

البيضاء 07 يونيو 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب الخميس، تعليماته بتوفير الاحتياجات الطبية والصحية للمستشفيات العامة والقروية ببلدية غات.

هذا وجاءت تعليمات معالي الوزير ضمن برنامج وزارة الصحة الموسع للقوافل الطبية، وتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة بشأن ضمان تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الأدوية الأساسية والدعم التقني، وتعزيز ترصُّد الأمراض تحسبًا لأي طارئ، وذلك تحت إشراف الوكيل المساعد بديوان الوزارة غيث دربوك، بالتنسيق مع غرفة عمليات الطوارئ بوزارة الصحة، لتقديم الخدمات العلاجية والإسعاف.

وقال الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة غيث دربوك إنه تم إرسال صباح أمس الخميس، قافلة طبية متكاملة، من أجل تقديم الدعم الطبي لبلدية غات، عقب السيول والفياضات التي اجتاحت المدينة.

وأضاف غيث دربوك أن القافلة تحتوي على الاحتياجات الضرورية والخاصة تمثلت في الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة، بمساهمة ودعم عدد من مستشفيات وبلديات الجنوب الليبي، بهدف تفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، وكميات من أدوية الضغط والسكري والنساء والولادة، بهدف تقريب الخدمة ورفع المعاناة عن المرضى والمواطنين وتوطين الخدمة.

وأشار غيث دربوك إلى أن القافلة الطبية المرسلة من وزارة الصحة إلى بلدية غات، تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات طبية مختلفة، العاملين بالقطاع الصحي الليبي بجنوب، وعدد (6) سيارات إسعاف، لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والذي سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية، وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.

وأكد غيث دربوك أن إرسال القافلة الطبية والزيارة الميدانية جاءت بناء على توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، للاطلاع على الأوضاع الصحية، وتقديم الدعم الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومعدات التشغيل بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، وتكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لبلدية غات، عقب الفيضانات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات بجنوب غرب ليبيا.

كما قام الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة بزيارة ميدانية، للاطلاع على سيّر الخدمات الصحية ببلدية غات وما جاورها، للوقوف على احتياجات مستشفى المدينة.

والتقي غيث دربوك بمدير المستشفى وعدد من مسؤولي الصحة في البلدية، في إطار متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع، وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بمستشفيات العامة والقروية ببلدية غات إلى أفضل الخدمات.

ونوه غيث دربوك لجهود كافة الأطقم الطبية العاملة ببلديات الجنوب الليبي، لمساهمتهم الجادة وجهودهم المتواصلة في تقديم يد العون والمساندة لبلدية غات. (وال- البيضاء) ر ت

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