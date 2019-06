برلماني عن سبها: “قوة حماية الجنوب” تقوم بتطهير عرقي في مرزق

أكد النائب عن مدينة سبها مصباح دومة ، “إن بلدة مرزق تشهد حالة انفلات كبيرة، وتطهير عرقي للأهالي العزل من السلاح، من طرف ما يسمى بقوة حماية الجنوب المتحالفة مع المرتزقة والإرهابيين والمدعومة من حكومة الوفاق”.

وأوضح دومة أن هذه المواجهات بدأت في أول أيام العيد بالرماية العشوائية في شوارع المدينة، قبل أن تتصاعد وتيرة الاشتباكات منذ أمس الخميس بعد عملية اقتحام بسيارات مصفحة تم خلالها قتل مدنيين رجال ونساء وأطفال”، مؤكدا أن ما يحصل في مرزق، هو انتقام من الأهالي بسبب تأييدهم للجيش ووقوفهم إلى جانب قواته، لطرد العصابات الإجرامية والتشادية من المنطقة.

وأضاف أن القيادة العامة للجيش أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة مرزق، من أجل دعم الجهات الأمنية في أداء عملها وملاحقة العصابات المسلحة وإعادة الاستقرار إلى المدينة، داعيا الأهالي إلى التكاتف والتعاون ونبذ خطاب العنف والكراهية من أجل التعايش السلمي.

يذكر أن لا يقل عن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، في اشتباكات قبلية، ببلدة مرزق جنوب ليبيا، بين قبيلة التبو مدعومة بعصابات تشادية، وأهالي المدينة.

