فريق مسح ميداني للوقوف على الأوضاع في غات

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة المهندس مراد الشكري الخميس، تعليماته بإرسال فريق للمسح الميداني لبلدية

وترأس فريق للمسح الميداني مدير فرع الهيأة بالمنطقة الجنوبية المهندس يوسف الصغير، بهدف حصر الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية، فيما يخص خدمات الاتصالات والإنترنت، والوقوف عن قرب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى قطع الاتصالات وإيجاد حلول فورية لها.

