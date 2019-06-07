مركز الأرصاد الجوية يحذر سكان غات من أمطار غزيرة

غات-العنوان

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة من استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحب رعدية على مناطق الجنوب الغربي خاصة على مدينة غات والمناطق المجاورة لها، ما يتسبب في سيول وجريان الأودية وتجمع مياه الأمطار في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة وإغلاق بعض الطرق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، المواطنين، بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن جريان الأودية.

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وكان قد أعلن المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا أن غات مدينة منكوبة بعد تعرض المنازل بأحياء البركت وغات وحي العروبة والفيوت وحي 304 إلى السيول ما نتج عن ذلك خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات الخاصة منها والعامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية