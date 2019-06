خبير أمني مصري: الاشتباكات في ليبيا لها علاقة بالوضع الأمني في سيناء

قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني المصري، إن العملية التي وقعت مؤخرا في العريش بسيناء، لا يمكن اعتبارها ضمن عمليات الذئاب المنفردة.

وأضاف “، اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى من الإرهابيين التي بلغت 19 فردا، لا ينطبق عليهم توصيف “الذئاب المنفردة”، وأن من نفذ العملية هي خلية متوسطة لم تتضح تفاصيلها بالكامل حتى الآن.

وشدد على أن طرد أو انتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، وما يحدث في ليبيا يرتبط بالوضع الأمني في سيناء وفي المنطقة بالكامل.

