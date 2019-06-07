مستشفى غات العام تستلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية

غات 07 يونيو 2019 (وال)- أكد الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، تسليم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، والأدوية التخصصية لمستشفى غات العام بجنوب غرب البلاد.

وقال الدكتور غيث دربوك – لوكالة الأنباء الليبية – إن الشحنة التي تم تسليمها ظهر الخميس، جاء بناء على تعليمات معالي وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأضاف الدكتور غيث دربوك أن الشحنة تم تجهيزها عن طريق الأجهزة التابعة للقطاع الصحي في الجنوب الليبي، وتحت إشراف وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة.

وأشار الدكتور غيث دربوك إلى أن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة، لتقديم الخدمات العلاجية، بالإضافة لتجهيز عدد من السيارات الإسعاف الحديثة، لنقل المرضى والمصابين وتقريب الخدمة الطبية لسكان المدينة.

وأوضح الدكتور غيث دربوك أن الهدف من إرسال الشحنة، المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، عقب الفيضانات التي اجتاحت المدينة الأيام الماضية.

‏‎وأكد الدكتور غيث دربوك أن وزارة الصحة، على تواصل مستمر مع جميع المرافق الصحية داخل مدينة غات وخارجها، ومع مديري ومسؤولي قطاع الصحة داخل مدن الجنوب الليبي، وإدارة الخدمات الصحية في الجنوب، وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الصحة، وتوصيات رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة. (وال- غات) ر ت

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