اخبار ليبيا الان عاجل

النائب سعد أمغيب : إيطاليا تنصح “السراج” بمغادرة البلد على الفور

تم النشر منذُ 50 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 07 يونيو 2019 (وال) – أكد النائب بمجلس النواب عن مدينة الكفرة سعد أمغيب أن السلطات الإيطالية تواصلت مع  رئيس المجلس الرئاسي  فائز السراج .

وأوضح أمغيب – عبر حسابه الرسمي على فيسبوك – أن مصادر موثوقة أكدت له تواصل السلطات الإيطالية مع السراج وتطالبه بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أن الصحفية الإيطالية فانيسيا توماسيني أعربت استغرابها من موقف المجتمع الدولي وحكومة بلادها الداعي للحوار على الرغم من وجود الميليشيات التي تختطف حكومة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

توماسيني قالت – في حوار مع برنامج “رادار الأخبار” والذي يبث على قناة “سكاي نيوز” – :”خلال تواجدي في الخطوط الأمامية ،أخبرني أحد قادة الميليشيات في حال توافق حفتر والسراج على حل سنخرج السراج ونطرده لأننا لن نواقف على أي تنظيم عسكري في بلادنا”، مشيرة إلى أن إيطاليا دفعت 3 مليون يورو لتنظيف المدينة لكنها اليوم مليئة بالقمامة، مطالبةً في الوقت ذاته حكومة بلادها بمراجعة سياستها تجاه حكومة الوفاق غير الدستورية . (وال- طبرق) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • البائن عليها خلاص كرطت وانتهت ورقة السراق بدا زي فوطة السنفاز. هذا حال حكومة الوصاية وامعيتيق هارب في أمريكا من فترة خلاص الباين عليها حكومة الفلوكة غرقت بيهم الفلوكة ومازال القضاء وراهم لترجيع الأموال اللي سرقوها. ليبيا بعاون الله تولي دولة مزدهرة وموحدة رغم أنف الحقراء الاخونجية.

    رد

  • الغريب ان السراج مطلوب القبض عليه من المدعى العسكرى وسينفذ الحكم اذا تمكن الجيش من القبض عليه وفى نفس الوقت اذا لم يستمر فى دعم المليشيات الارهابية بما فيها الدواعش والقاعدة التى تكفره ولو تمكنت منه لقتلته فاين المفر لهذا السراج الامعة والمجرم فى نفس الوقت فهو مجرد دمية فى يد المليشيات الارهابية يعطى لها غطاء سياسى

    رد