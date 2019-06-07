النائب سعد أمغيب : إيطاليا تنصح “السراج” بمغادرة البلد على الفور

طبرق 07 يونيو 2019 (وال) – أكد النائب بمجلس النواب عن مدينة الكفرة سعد أمغيب أن السلطات الإيطالية تواصلت مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج .

وأوضح أمغيب – عبر حسابه الرسمي على فيسبوك – أن مصادر موثوقة أكدت له تواصل السلطات الإيطالية مع السراج وتطالبه بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

يُشار إلى أن الصحفية الإيطالية فانيسيا توماسيني أعربت استغرابها من موقف المجتمع الدولي وحكومة بلادها الداعي للحوار على الرغم من وجود الميليشيات التي تختطف حكومة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

توماسيني قالت – في حوار مع برنامج “رادار الأخبار” والذي يبث على قناة “سكاي نيوز” – :”خلال تواجدي في الخطوط الأمامية ،أخبرني أحد قادة الميليشيات في حال توافق حفتر والسراج على حل سنخرج السراج ونطرده لأننا لن نواقف على أي تنظيم عسكري في بلادنا”، مشيرة إلى أن إيطاليا دفعت 3 مليون يورو لتنظيف المدينة لكنها اليوم مليئة بالقمامة، مطالبةً في الوقت ذاته حكومة بلادها بمراجعة سياستها تجاه حكومة الوفاق غير الدستورية . (وال- طبرق) ع ع/ ر ت

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