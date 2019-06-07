النائب سعد أمغيب: إيطاليا دعت “السراج” إلى مغادرة ليبيا فوراً

طرابلس-العنوان

أكد النائب بمجلس النواب عن مدينة الكفرة سعد أمغيب أن السلطات الإيطالية تواصلت مع ما يسمى رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أوضح أمغيب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن مصادر موثوقة أكدت له تواصل السلطات الإيطالية مع السراج وطالبته بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الصحفية الإيطالية فانيسيا توماسيني أعربت استغرابها من موقف المجتمع الدولي وحكومة بلادها الداعي للحوار على الرغم من وجود الميليشيات التي تختطف حكومة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

توماسيني قالت في حوار مع برنامج “رادار الأخبار” والذي يبث على قناة “سكاي نيوز” “خلال تواجدي في الخطوط الأمامية، أخبرني أحد قادة الميليشيات في حال توافق حفتر والسراج على حل سنخرج السراج ونطرده لأننا لن نواقف على أي تنظيم عسكري في بلادنا”، مشيرة إلى أن إيطاليا دفعت 3 مليون يورو لتنظيف المدينة لكنها اليوم مليئة بالقمامة، مطالبةً في الوقت ذاته حكومة بلادها بمراجعة سياستها تجاه حكومة الوفاق غير الدستورية.

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