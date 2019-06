أكد النائب بمجلس النواب عن مدينة الكفرة سعد أمغيب أن السلطات الإيطالية تواصلت مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج .

وأوضح أمغيب – عبر حسابه الرسمي على فيسبوك – أن مصادر موثوقة أكدت له تواصل السلطات الإيطالية مع السراج وتطالبه بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

