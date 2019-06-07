بعد هزيمته على الأرض..الجيش الإلكتروني يتمكن من إغلاق حسابات الجماعات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنتْ شعبة مكافحة الإرهاب الإلكترونيّ التابعة للقوات الخاصة “الصاعقة” إزالة مايقارب عن “61” صفحة من الصفحات التي تقوم بانتهاك معايير مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتبع الجماعات الإرهابية .

ونشرت شعبة مكافحة الإرهاب الإلكترونيّ مقطع فيديو يظهر بعض الصفحات التي تمت إزالتها من موقع فيسبوك بطرق احترافية بشكل نهائي، متوعدة بالتصدي لأي صفحات جديدة سيتم فتحها .

آدمن الجيش الإلكتروني الرئيسي المهندس الطيب الشارف أكد عمل الجيش الإلكتروني بقوة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والذين يحاولون أن يكونوا أبواقا تصدع بالباطل لأهل الشر في حربهم ضد القوات المسلحة وضد قيام الدولة الليبية، بعد أن وقعوا في فخ دعم الجماعات الإرهابيه عبر ترويجهم للتسجيلات المفبركة ونقل الروايات الخاطئة .

وصار تنظيم “داعش” والجماعات المساندة له على شفا الهزيمة في مدينة طرابلس آخر معاقله، بعد دحره في مناطق الجنوب الليبي الشاسع، حيث تواصل القوّات المسلّحة، توغّلها في المعقل الأخير للتنظيم، وذلك في تتويج لجهود مستمرة منذ خمسة أعوام؛ لدحر التّنظيم والجماعات المساندة له .

وأشار الشارف إلى أن الصفحات التي تم إغلاقها تحاول تداول فيديوهات وتسجيلات مفبركة على نطاق واسع وبإعلانات ممولة، لافتًا إلى أنها غير صحيحة على الإطلاق وتحت تأثير حب الظهور والشهرة والسبق الإخباري وقع للأسف للمرة الألف الكثير ممن يسمون أنفسهم بنشطاء فيسبوك .

ونبه آدمن الجيش الإلكتروني الرئيسي كافة النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات أو أخبار عسكرية مجهوله المصدر وغير رسميه لما يترتب على ذلك إغلاق الصفحة على الفور .

وحذر المسؤول المخالفين أيًا كان اسمه أو صفته بالمحاكمة وإحالته للقضاء العسكري بصفته الجهة المختصة، منوهًا إلى أن القيادة العامة نبهت أكثر من مرة بعدم نشر تحركات وأخبار الجيش الوطني، خاصة الزائفة منها التي تحاول التأثير على جنودنا الأبطال في المحاور.

وأحرز الجيش، منذ العام 2014م، انتصارات عسكريّة هامّة، أفضت إلى توسيع مناطق سيطرته ونفوذه، حيث استطاع تحرير (بنغازي، ودرنة، وإجدابيا، والهلال النفطي، والجنوب الليبي)، والتي بقيت على مدار ثلاثة أعوام، قاعدة لمختلف التّشكيلات المسلّحة، ومسرحاً للاقتتال بين مختلف التّنظيمات الإرهابية كأنصار الشّريعة، و”داعش” وغيرها من الميليشيات المتعددة الولاءات والتوجهات.

ومنذ مطلع العام الجاري، نجح الجيش، في اعتقال العشرات من قيادات عناصر “القاعدة”، و”أنصار الشريعة”، والجماعة الليبية المقاتلة، البارزة في درنة، وقضى على الكثير من المتشددين.

ومايزال الجيش الوطني، يحقق الانتصارات على الأرض، ولم يتوقف عن هذه النقطة فقط، فقد تم تشكيل جهاز المكافحة الإلكترونية، بكتيبة طارق بن زياد المقاتلة؛ لمكافحة ومتابعة حسابات تنظيم “داعش” في ليبيا .

فقد تمكّن أفراد الجهاز من تعطيل العديد من حسابات عناصر التنظيم، داخل وخارج ليبيا، التي كانت تحاول نشر أخبار زائفة عن الجيش، خاصة في المناطق التي يستعد الجيش لاقتحامها وتطهيرها من هذه الشرذمة.

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