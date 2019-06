أكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، استمرار الإمداد المائي في كافة أنحاء البلاد.

ودعا المهندس عوض الدرسي – في بيان – “كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، للمساهمة معنا في الحد من الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل المياه، وحقول الآبار، ومحطات ضخ المياه، والتي حذرنا من تكرارها في بيانات صحفية سابقة”.

وشدد المهندس عوض الدرسي على ضرورة تضافر الجهود من كافة الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة التعديات والتي أصبحت تكاد تكون متكررة على خطوط نقل المياه وحقول الآبار، وكذلك محطات الضخ بالرغم من كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المؤقتة، من أجل إيصال إمدادات المياه لكل المواطنين على مستوى الوطن الحبيب في ظل إمكانيتها المالية المحدودة.

The post “الوطنية للموارد المائية بالمؤقتة” تطالب بمواجهة التعديات على خطوط نقل المياه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية