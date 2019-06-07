عاجل – طرابلس قوات الوفاق تطلق صواريخ الجراد من مشروع الموز باتجاه مواقع الجيش اللبي

قوات الوفاق تطلق صواريخ الجراد من مشروع الموز بمنطقة السبعة باتجاه مواقع الجيش الليبي .
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بوابة افريقيا الاخبارية
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