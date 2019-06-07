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عاجل – طرابلس قوات الوفاق تطلق صواريخ الجراد من مشروع الموز باتجاه مواقع الجيش اللبي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قوات الوفاق تطلق صواريخ الجراد من مشروع الموز بمنطقة السبعة باتجاه  مواقع الجيش الليبي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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