امغيب: إيطاليا تنصح السراج بمغادرة طرابلس في أسرع وقت

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب في تصريخ خاص لبوابة افريقيا الاخبارية بأن مصدرا موثوقا له كشف له عن اتصال تلقاه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج من إيطاليا ينصحه بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن. وأرجع امغيب في حديثه للبوابة أن هذ الدعوة للسراج تأتي على خلفية أن دخول القوات المسلحة الليبية للعاصمة بات محسوما وأن من أهم نتائج زيارة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لإيطالية الفترة الماضية هي القناعة لدى الجانب الايطالي بان الجيش الليبي قادر على بسط الاستقرار في ليبيا، على حد قوله.

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