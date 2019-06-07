امغيب: إيطاليا تنصح السراج بمغادرة طرابلس في أسرع وقت

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب في تصريخ خاص لبوابة افريقيا الاخبارية بأن مصدرا موثوقا له كشف له عن اتصال تلقاه رئيس حكومة الوفاق فائز السراج من إيطاليا ينصحه بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن. وأرجع امغيب في حديثه للبوابة أن هذ الدعوة للسراج تأتي على خلفية أن دخول القوات المسلحة الليبية للعاصمة بات محسوما وأن من أهم نتائج زيارة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر لإيطالية الفترة الماضية هي القناعة لدى الجانب الايطالي بان الجيش الليبي قادر على بسط الاستقرار في ليبيا، على حد قوله.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
عاجل – طرابلس قوات الوفاق تطلق صواريخ الجراد من مشروع الموز باتجاه مواقع الجيش اللبي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
عاجل – طرابلس تجدد الاشتباكات في محور خلة الفرجان بالقرب من الاستراحة الحمراء
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الرئاسي: قواتنا تواصل المعركة دفاعاً عن العاصمة ببسالة والنصر حليفهم
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
“الوطنية للموارد المائية بالمؤقتة” تطالب بمواجهة التعديات على خطوط نقل المياه
تم النشر منذُ 33 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك