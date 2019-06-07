بالفيديو: شريط مرئي قصير يعكس معاناة أطفال ليبيا

أظهر شريط مرئي سينمائي مصور لاحد الهواة بمدينة هون معاناة الاطفال بسبب الانقسام والفرقة بين الاخوة تجسدت ملاحمه حول ما يدور من صراع عسكري وسياسي بين الاطراف الليبية وحالة التنازع بينهم.

وعبر الاطفال من خلال المشهد التمثيلي عن حالة الانسجام والمحبة التي كانت تجمعهم في فترة ما من اواصر الجيرة والقربة والصداقة والاخوة الى حين رؤية مشاهد تلفزيونية تظهر موقف كلا منهما وقوفه الى جانب احد الاطراف فظهرت بينهما حالة من الصراع والعراك ادت الى قتل احدهم الاخر.

فكرة واخراج وتصوير العمل المرئي شيرين عبدالعزيز مازن تحت عنوان ( قلب واحد ) وتمثيل الاطفال عمر واحمد واياد ومحمد عبدالعزيز مازن وعبدالسلام بدر وضحى ويسري الورفلي.

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