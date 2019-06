محلل سياسي: السيناريو الأقرب للسودان هو السيناريو الليبي

أكد المحلل السياسي السوداني محمد صالح مطر، أن الاتحاد الأفريقي لم يمهل المجلس العسكري السوداني فرصة لالتقاط الأنفاس، وأن السيناريو الأقرب في الوقت الراهن للسودان، هو السيناريو الليبي.

وتابع أن الوضع قد يذهب إلى الانقسام الحاصل في ليبيا منذ سنوات، وأن الحل في اتفاق قوى المعارضة الحرية والتغيير والشارع السوداني واستماعهم لصوت العقل، وتقديم تنازلات من الطرفين، سواء المجلس الانتقالي أو القوى الشعبية والسياسية.

وشدد صالح مطر على ضرورة التوافق على حل سريع، في غضون الـ48 ساعة القادمة، حتى لا يتحول السودان إلى سيناريو ليبي قد يؤدي إلى الانقسام.

