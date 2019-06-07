عقب بيان الرئاسي .. سلطات معيتيقة ترفض دخول الصحافة لتصوير أضرار قصف معيتيقة

ليبيا – رفضت الجهات الأمنية التابعة لداخلية حكومة الوفاق في مطار معيتيقة الموافقة على طلبات دخول الصحفيين الليبيين والأجانب للمطار الراغبين في التصوير بعد القصف الذي إستهدف الشق العسكري من القاعدة الجوية خلال الـ 48 ساعة الماضية .

وقال صحافيون ليبيون وأجانب لـ المرصد اليوم الجمعة بأنهم توجهوا إلى المطار عدة مرات منذ أول غارة إستهدفت القطاع الشرقي والأوسط من القاعدة العسكرية الواقعة شرقزنطاق المطار لكن كل طلباتهم قوبلت بالرفض .

وأكد ذات الصحافيين مواجهتهم لهذا الرفض رغم حصولهم على إعتمادات للعمل من قبل هيئة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، مع عدم تلقيهم على أي سبب عملي لهذا الرفض رغم دخولهم المطار في عدة مناسبات سابقة وإدانة المجلس الرئاسي للقصف وحديثه عن أضرار تسبب بها لحركة الطيران المدني ورحلات الإغاثة لمدينة غات التي ضربتها كارثة سيول مدمرة .

وكان مجلس الدولة الإستشاري بزعامة خالد المشري القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين قد دان القصف أيضاً من جهته بزعم إستهدافه لمرفق مدني يُمنع الصحافيين من تصويره .

وكان اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو قد أكد لـ المرصد إستهداف الغارات الثلاثة لطائرات تركية مسيرة تتخذ من قاعدة معيتيقة مقراً لإنطلاقها ، فيما بينت الصور الواردة من القاعدة إندلاع النيران في أجسام ومواقع مجهولة ترفض السلطات السماح للصحافيين بتصويرها .

المرصد – متابعات

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