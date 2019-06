خلال زيارته في واشنطن … “معيتيق”: أمريكا تدعم “الوفاق”

قال نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق خلال زيارة إلى واشنطن الجمعة أنّ الإدارة الأميركية أكّدت له دعمها لحكومته، داعياً في الوقت نفسه واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم للمشير خليفة حفتر.

والجمعة قال معيتيق للصحافيين في واشنطن حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية وعدداً من أعضاء الكونغرس إنّه “قبل مجيئي إلى هنا كانت هناك شائعات كثيرة مفادها أنّ الولايات المتّحدة لا تدعم حكومتنا”.

وأضاف “أعود إلى دياري ومعي رسالة مختلفة: الولايات المتحدة تدعمنا بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية”.

ولفت في تصريح معيتيق دعوته واشنطن إلى استخدام نفوذها لعزل حفتر الذي تدعمه دول عربية حليفة للولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات ومصر.

وقال معيتيق “لسنا نطلب من الولايات المتّحدة دعماً مالياً أو عسكرياً. ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دبلوماسية محدّدة”.

وأضاف “الولايات المتّحدة لديها الكثير من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وهؤلاء الأصدقاء والحلفاء للولايات المتّحدة يتدخّلون بقوّة وبشدّة في الشؤون الليبية”.

وتابع “نريد من الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة لهذه الدول لكي تنأى بنفسها عن ليبيا”.

