حسين بن عطية يعلن استقالته من منصب عميد بلدية تاجوراء

أعلن حسين بن عطية رئيس المجلس البلدي وعميد بلدية تاجوراء التابع لحكومة الوفاق الوطني استقالته من المنصب بعد 5 سنوات من توليه له.

وقال بن عطية في رسالة الاستقالة التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي أن يعتذر عن المنصب وعن تقصيره تجاه البلاد و”فبراير” وتضحياتها.

وسبق أن شكى بن عطية يوم امس بشأن المكاتب التنفيذية وتبعيتها للوزارات وعدم قدرته تعيين أي شخص، أو تحصيل إيرادات محلية، أو تخصيص مواقع لصالح إي جهة، كما شكى من المشاكل والخلافات التي تعتريها الحدود الادارية للبلدية، مؤكداً ان تفعيل “القانون 59” الخاص بنظام الإدارة المحلية لم ينفذ حتى الان.

كما اكد بن عطية على غياب السلطة المحلية وسيطرة المركزية على البلديات.

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