نفت قناة الحرة الأمريكية نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش في واشنطن.

وقال المسؤول إن تلك الأنباء مجرد شائعات وإن الأخبار عن تلقي حفتر دعوة من الرئيس الأميركي غير صحيحة.

وكان المشير خليفة حفتر قد استقبل اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء معركة طرابلس.

