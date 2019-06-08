مركز سبها الطبي يعلن الطوارىء

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أعلن مركز سبها الطبي في كتاب عاجل له رفع حالة الطوارىء بالمركز بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة الجنوبية ما يستوجب مضاعفة العمل في المركز الذي يعد أكبر وأهم مشافي المنطقة الجنوبية قاطبة .

وطالب المركز-في كتاب عاجل – العاملين به ضرورة الحضور في أماكن الشغل للعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة والرفع من مستوى الجاهزية لديهم وطلب من الجميع التقيد بما جاء في الإعلان المنشور على صفحة المركز الرسمية والمعمم على الموظفين والممهور بتوقيع الدكتور عبدالرحمن بالحسن عريش مدير عام مركز سبها الطبي.

يشار إلى أن منطقة الجنوب الغربي من سبها شمالا إلى مرزق فغات جنوباً تشهد أكثر من ظرف طارىء وكارثي من السيول الجارفة في غات وما حولها وإلى هجوم العصابات على أهل مدينة مرزق وما صاحبه من أعمال قتل وتنكيل.

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