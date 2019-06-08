تاجوراء .. الدعم المركزي يؤمن الطريق الساحلي

“قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالإشراف المُباشر على وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية في مداخل ومخارج بلدية تاجوراء وعلى الإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتأمين الطريق الساحلي بالكامل والمداخل المؤدية للطرق الرئيسية وحماية المؤسسات الحيوية للدولة” – حسب مانشرته وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

وجاء في منشور وزارة داخلية حكومة الوفاق أن الحيز المكاني للتأمين يقع بين الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت، حيث الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار ، وذلك لتأمين المارين من الطريق وتقديم المُساعدة للمواطنين ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها، وضبط الخارجين عن القانون.

وشدد رئيس الفرع من جانبه على ضرورة رفع أقصي درجات الاستعداد واليقظة وجاهزية كل الوحدات الأمنية لمواجهة أي خروقات أمنية.

يُذكر أن الوحدات المشاركة في تنفيذ الخطة هي : وحدة التحري والقبض – وحدة مكافحة الإرهاب – وحدة مكافحة الشغب وفصيل الإحتياط .. ولايزال فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء يُواصل عملياته الأمنية بتعليمات مُباشرة من رئيس الفرع وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن فرع الإدارة في إستتباب بالأمن والمجاهرة به وتأمين الطريق الساحلي والطوق الشرقي للعاصمة طرابلس- حسب ماجاء في صفحة الوزارة.

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