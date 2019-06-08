“صحة الوفاق” ترصد أداء الملاحق

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” تعليمات بخصوص تقديم الملاحق الصحية بالسفارات الليبية لتقارير دقيقة عن سير عملها بشكل عام، علاوةً على تقارير الخدمات المقدمة للمرضى الموفدين للعلاج بالخارج.

وجاء في التعليمات -حسب منشور لوزارة الصحة على صفحتها الرسمية- الصادرة المطالبة بالتحقق من مدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج في الخارج ، خاصةً بعد التعاون بين جميع جهات الاختصاص بإحالة المخصصات فعليًا إلى أغلب ساحات العلاج ، تمهيدًا لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج وفق محاضر اللجنة العليا للعلاج .

وذكر منشور الوزارة أن اللجنة لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف في حال ثبت تهاونه ولن يتم إغفال عقوبات أخرى مقررة حسب القوانين .

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