قرب صرف مخصصات الدارسين في الخارج

كشف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة تعليم الوفاق صالح الغول عن إحالة الربع الثاني لمخصصات الدارسين في الخارج إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأشار الغول في تصريح صحفي للصفحة الرسمية لوزارة تعليم الوفاق في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بدوره بإحالة هذه المخصصات للملحقيات الأكاديمية في خارج البلاد بغرض إيصالها إلى مستحقيها من الطلبة الدارسين في المهجر.

وأضاف أن ديوان المحاسبة اعتمد الربع الثالث من المخصصات المالية للطلبة الدارسين في الخارج ليصار إلى مخاطبة وزارتي المالية والتخطيط في حكومة الوفاق لتسهيل إجراءات الإحالة إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لوصول الأموال إلى الطلبة الدارسين في الخارج.

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