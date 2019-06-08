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قرب صرف مخصصات الدارسين في الخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة تعليم الوفاق صالح الغول عن إحالة الربع الثاني لمخصصات الدارسين في الخارج إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأشار الغول في تصريح صحفي للصفحة الرسمية لوزارة تعليم الوفاق في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيقوم بدوره بإحالة هذه المخصصات للملحقيات الأكاديمية في خارج البلاد بغرض إيصالها إلى مستحقيها من الطلبة الدارسين في المهجر.

وأضاف أن ديوان المحاسبة اعتمد الربع الثالث من المخصصات المالية للطلبة الدارسين في الخارج ليصار إلى مخاطبة وزارتي المالية والتخطيط في حكومة الوفاق لتسهيل إجراءات الإحالة إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدا لوصول الأموال إلى الطلبة الدارسين في الخارج. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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