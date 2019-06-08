الكواش: 27 مفقوداً جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات

قال مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش، إن حصيلة المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات، بلغت سبعة وعشرين مفقودا.

الكواش وفي تصريح لقناتنا أضاف أن الهلال الأحمر أرسل العديد من قوافل المساعدات إلى غات، بالإضافة إلى إرسال فريق الإنقاذ البحري الذي باشر البحث عن المفقودين.

وكشف الكواش عن أن الهلال الأحمر الليبي يرعى سبعمئة عائلة نازحة جراء الفيضانات بمدينة غات والمناطق المجاورة لها.

وقال الكواش إنه تم إرسال شحنات من المساعدات خرجت من أوباري وغدامس وغات، وتكلفت السلطات المحلية بنقلها.

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