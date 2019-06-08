الجيش الوطني يؤكد تدمير مسيرة تركية أخرى

صدر عن غرفة عمليات الكرامة بيان بشأن تطورات العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وجاء في البيان الذي تلاه الضابط بالغرفة في المنطقة الغربية العقيد محمد عثمان أن مقاتلة تتبع سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمكنت وللمرة الثانية على التوالي من ملاحقة وتدمير طائرة تركية مسيرة كانت تقوم بقصف المواقع المدنية وتلك التي تنتشر فيها قوات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس وما حولها.

يشار إلى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني عززت في الآونة الأخيرة من تمركزاتها وحشودها قرب العاصمة طرابلس بانتظار جولة حاسمة من الحرب الدائرة وفقا للمراقبين الذين يتوقعون أن يتم الحسم في وقت قريب في ظل المعطيات الميدانية الحالية.

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