منفور: تدمير طائرتين تركيتين مسيرتين في قاعدة معيتيقة خلال 24 ساعة

استهدف سلاح الجو يوم أمس طائرة تركية مسيرة ثانية في قاعدة معيتيقة، خلال أربع وعشرين ساعة، بعد رجوعها من مهمة تصوير لمواقع قوات الجيش، لتقديم الإسناد المباشر للمجموعات المسلحة .

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو، اللواء محمد منفور، في تصريحات لقناتنا، إن الإصابة كانت مباشرة، وأدت إلى تدمير الطائرة، واشتعال النيران فيها، مؤكدا أن هذه هي الطائرة الثانية من أصل ثلاث طائرات من نفس النوع.

كما أكد منفور أنهم حريصون على عدم التأثير على الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة المدني، حفاظا على انتظام الرحلات للمواطنين.

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