جولة تفقدية لمدير أمن الجفارة بالمعسكر 27

قام مدير أمن الجفارة عميد ناصر إلطيف رفقة عدد من الضباط بالمديرية بزيارة تفقدية للمعسكر 27 سابقا، للوقوف على الجهود التي تبذلها هيئة السلامة الوطنية ورجال الأمن في إخماد الحرائق الناتجة عن القصف الجوي الذي تعرضت له المنطقة يوم أمس.

حيث أطلع مدير الأمن خلال الجولة على الجهود التي تبذلها فرق هيئة السلامة الوطنية، مثنيا على جهودهم التي ببذلونها في إخماد الحريق، وكما تقدم بالشكر للمواطنين الذي ساهموا في مساعدة رجال هيئة السلامة للقيام بواجبهم الوطني والإنساني.

وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير لرجال هيئة السلامة الذين ييذلون كل الجهد للقيام بمهامهم وواجباتهم خدمة للوطن والمواطن.

