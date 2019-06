“مركزي تاجوراء” نشدد على تأمين المدخل الشرقي للعاصمة

المتوسط:

يواصل فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، عملياته الأمنية بتعليمات مُباشرة من رئيس الفرع وتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن فرع الإدارة في إستتباب والمجاهرة بالأمن وتأمين الطريق الساحلي والطوق الشرقي للعاصمة طرابلس.

وقام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بالإشراف المُباشر على وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالتمركز في مداخل ومخارج بلدية تاجوراء والإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتأمين الطريق الساحلي بالكامل والمداخل المؤدية للطرق الرئيسية وحماية المؤسسات الحيوية للدولة من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار ، وذلك لتأمين المارين من طريق وتقديم المُساعدة للمواطنين ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها، وضبط الخارجين عن القانون.

وكما شدد رئيس الفرع على ضرورة رفع اقصي درجات الإستعداد واليقظة وجاهزية كل الوحدات الأمنية لمواجهة أي خروقات أمنية.

يذكر أن الوحدات المشاركة في تنفيذ الخطة هي وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الإرهاب ووحدة مكافحة الشغب وفصيل الإحتياط وهم على أُهبة الإستعداد لتنفيذ كل المهام والأوامر التي تصدر لهم.

