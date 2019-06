“صحة الوفاق” تشكل لجنة لتقييم مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات

المتوسط:

أصدر وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” تعليمات تقضي بتقديم تقارير دقيقة عن سير العمل بالملاحق الصحية بشكل عام، فضلًا عن تقديم تقارير حول الخدمات المقدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج.

كما تقضي التعليمات الصادرة عن وكيل عام وزارة الصحة بالتحقق من مدى التزام الملاحق الصحية بالدورة المستندية الصحيحة والالتزام بضوابط العلاج بالخارج ، لا سيما بعد التعاون الوثيق الذي تم مع جميع جهات الاختصاص بإحالة المخصصات فعليًا لمعظم ساحات العلاج ، تمهيدًا لتقديم الخدمة للمرضى المحالين للعلاج بالخارج وفق محاضر اللجنة الاستشارية العليا للعلاج .

وبموجب ذلك فإن اللجنة التي شكلها وكيل عام وزارة الصحة بالخصوص لن تتهاون باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون في حال ثبوت أي تجاوزات فنية أو مالية مع احتفاظ الوزارة بحقها في عودة أي موظف للعمل بالداخل في حال ثبت بحقه أي تهاون، كما لن يتم إغفال العقوبات الأخرى المقررة وفق اللوائح والقوانين .

ومن ضمن أعمال اللجنة المشكلة تقييم مستوى الخدمات الطبية في المستشفيات التي يتلقى فيها المرضى العلاج ، وتقييم مدى تعاون العاملين المختصين بالسفارات الليبية بالخارج بالتعاون مع مركز طب الميدان والدعم في كل ما يتعلق بعلاج الجرحي.

