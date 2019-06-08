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الجيش يحرز تقدما نحو طرابلس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، بأن الجيش أحرز تقدما جديدا في العديد من المواقع في معركة تحرير طرابلس.

وفي بيان مقتضب قالت الشعبة بأن الجيش كبد مجموعات الوفاق المسلحة خسائر في الأرواح والعتاد وأحكم السيطرة على مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • القوات تتقدم المليشيات تتقهر قيادات المليشيات تهرب خارج طرابلس وتترك المرتزقة ليهلكوا فى معركة محسومة للجيش الوطنى فلا وجه للمقارنة بين جيش نظامى ومليشيات متفرقة طيران الجيش يصب الحمم فوق رؤسهم

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