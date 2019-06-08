الجيش يحرز تقدما نحو طرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت، بأن الجيش أحرز تقدما جديدا في العديد من المواقع في معركة تحرير طرابلس.

وفي بيان مقتضب قالت الشعبة بأن الجيش كبد مجموعات الوفاق المسلحة خسائر في الأرواح والعتاد وأحكم السيطرة على مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية