“صحة المؤقتة” تتفقد سير العمل بمستشفى الجلاء ببنغازي

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نوري الفسي، بجولة تفقدية داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين وتواجد الأطباء والتمريض.

واطلع الفسي خلال الجولة الميدانية على سير العمل طيلة أيام عيد الفطر المبارك وذلك بناءً على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب، بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

وأضاف الفسي أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة و ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

ووجه مدير ادارة التفتيش والمتابعة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الصحة بشأن الالتزام بالحضور والانصراف وبتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والتنبيه على الفرق الطبية بالمستشفيات، بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

