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رفض نيابي أميركي للحرب في طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعث 13 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو” بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وطالب الأعضاء الـ13 في رسالتهم بإعلان رفض واشنطن الواضح للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس وتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة داعين “بومبيو” لتوجيه دعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذه.

وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” وقائد الجيش الوطني قاد إلى بروز شكوك بشأن موقف الولايات المتحدة مؤكدين أن من وصفوها بالجهات المسلحة الفاعلة في ليبيا تستفيد من هذا الالتباس بشأن السياسة الأميركية وتتخذه مبررا لمواصلة الصراع وتقويض احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • ما قيمة رسالة من 13 نائب لا يمثلوا حتى 5% من مجلس النواب فى ظل تاييد الرئيس ترامب للجيش الوطنة الليبى فى حربه على الارهاب وصياغة الخبر مخالفة للعنوان فراى البرلمان يكون بصدور قرار من مجلس النواب باغلبية الاعضاء ولا يكون ملزما للرئيس صاحب القرار

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