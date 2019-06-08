رفض نيابي أميركي للحرب في طرابلس

بعث 13 عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو” بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وطالب الأعضاء الـ13 في رسالتهم بإعلان رفض واشنطن الواضح للعملية العسكرية التي يقودها الجيش الوطني في العاصمة طرابلس وتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة داعين “بومبيو” لتوجيه دعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذه.

وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” وقائد الجيش الوطني قاد إلى بروز شكوك بشأن موقف الولايات المتحدة مؤكدين أن من وصفوها بالجهات المسلحة الفاعلة في ليبيا تستفيد من هذا الالتباس بشأن السياسة الأميركية وتتخذه مبررا لمواصلة الصراع وتقويض احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية.

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