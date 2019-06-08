إمغيب: هذا ما طالبت به روما السراج

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة سعد إمغيب عن تواصل جديد غير معلن بين السلطات الإيطالية ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.

وأشار إمغيب في تدوينة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى تأكيد مصادر موثوقة وجود مطالبة من السلطات الإيطالية للسراج بمغادرة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتوقع فيه مراقبون معركة حاسمة في العاصمة طرابلس قد تنهي الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني بعد قيام كلا الجانبين بتعزيز مواقعهما العسكرية بالعديد من التعزيزات البشرية والآلية واللوجستية خلال الآونة الأخيرة.

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