المحجوب: المسلحين في طرابلس أصابهم اليأس وعملية الحسم باتت قريبة جداً

ليبيا – كشف المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات جديدة على الأرض في “عملية تحرير طرابلس”.

المحجوب قال في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” أمس الجمعة أن الأيام الماضية قتل فيها الكثير من العناصر الإرهابية بالعاصمة طرابلس كما صدت القوات المسلحة هجوم من جانب العصابات ودمرت “طائرة درون” ثانية في ظل السيطرة الجوية لسلاح الطيران بالجيش حسب نص قوله

وبيّن أن سلاح الطيران بالجيش تمكن من استهداف الطائرات في القواعد التي تنطلق منها، وهو ما يؤكد السيطرة الجوية الكاملة، خاصة بعد استهداف تجمعات ما وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين” الذين استقدمهم من وصفه بـ” المليشاوي أسامة الجويلي”.

وتابع: “الآن نحن على ثقة من اقتراب موعد الحسم جداً وأن هذه المجموعات مع كل محاولة للهجوم يدخل إليها اليأس بشكل أكبر وتدخل مرحلة الانهيار ونحن نعول على الأيام القادمة في حسم المعركة”.

أما بشأن الهجوم الذي وقع بمدينة مرزق بالجنوب أوضح المحجوب أنها محاولات من جماعة الإخوان شأنها شأن التفجير الذي وقع في درنة الذي استهدف الكتيبة التي ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي لصرف النظر عن العملية الرئيسية أو فتح جبهة جديدة، إلا أن تلك الجماعات لا يمكنها السيطرة أو البقاء في مكانها حيث تعتمد على الضرب والفرار، وأن ما تفعله لا يمكن أن يغير من الخطط الاستراتيجية الموضوعة في حين حسم معركة طرابلس سينتج عنه ضبط الأمن في كل الدولة والقضاء على المرتزقة الذين يقاتلون مقابل المال على حد قوله.

المحجوب أشار الى أنه أيام ويحسم الأمر فهم في العاصمة لا خارجها والمسافات التي تتواجد عليها القوات في جميع المحاور قريبة جداً وهي على مشارف وسط العاصمة.

واختتم مؤكداً على أن القوات المسلحة وصلت إلى المبتغى وعملية الحسم باتت قريبة جداً.