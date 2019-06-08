(بالفيديو) الجيش يسقط طائرة تركية موجهة قرب طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو الليبي استهدف ليل أمس طائرة تركية موجهة “بدون طيار” كانت تقوم بقصف مواقع مدنية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في العاصمة وما حولها.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له أن ما جلبه تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الصخيرات وعصاباتها الإجرامية من أسلحة أو معدات أو مرتزقة سيتم القضاء عليها وسحقها.

وأضاف البيان “مهما جلبتم من تركيا وقطر داعمي الإرهاب وارتكبتم من جرائم وخالفتم من قوانين ستحاسبون عليها وبعد أن جلبتم المرتزقة لقتال قواتنا المسلحة ها أنتم تضيفون إلى سجلكم الإجرامي تجنيد المهاجرين غير الشرعيين لقتال قواتنا المسلحة بالإغراءات المادية أو الإجراءات القصرية إن كل حلولكم لن تجديكم ولن تغني عنكم شيئا”.

وأوضح البيان “إن كل أبناء وطننا قد أدركوا خبثكم وعرف المواطن ألاعيبكم فبعد بدأ قواتنا المسلحة في عملية تحرير العاصمة والمنطقة الغربية للقضاء عليكم اختفى طرح الأحمال ولم يرتفع سعر الدولار إلى تسعة دينار كما كان”.

واختتم البيان “إن هذه حلول يائسة لأنها فضحتكم وفضحت ما تقومون به وهكذا سيستمر فضحكم حتى القضاء عليكم واجتثاثكم من هذه الأرض الطاهرة ليبيا العظيمة التي نريدها بلد علم وتقدم وتقنية نريدها دولة مؤسسات خالية من الإرهاب والإرهابيين ينعم فيها كل مواطن بالعيش الكريم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية