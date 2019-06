المتوسط:

قام مجلس مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتعبير عن قلقه العميق إزاء الظروف المروعة التي يحتجز فيها المهاجرون واللاجئون بمراكز الاحتجاز في غرب ليبيا، مشيرا إلى وفاة نحو اثنين وعشرين شخصا بمرض السل وغيره في مركز احتجاز الزنتان، منذ سبتمبر الماضي .

وأشار المجلس إلى أنه قلق أيضا من التقارير المستمرة عن حالات الاختفاء والاتجار بالبشر، بعد أن تم اعتراض خفر السواحل الليبي للمهاجرين في البحر، مضيفا أنه تم جمع أكثر من 2300 شخص قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام، حيث وضعوا في مراكز الاحتجاز.

ولفت المجلس إلى أنه تم تسليم مئات المهاجرين لمركز احتجاز في الخمس، تابع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث كشفت الأمم المتحدة أن ذلك العدد يشمل مئتين وثلاثة أشخاص تم تسليمهم لهذا المركز في الثالث والعشرين من مايو، مضيفا أن مركز الخمس أشار إلى وجود ثلاثين مهاجرا حاليا فقط، وهو ما اعتبره أمرا مقلقاً.

The post “المفوضية” تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن اختفاء حالات مهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية