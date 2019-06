“الوطنية للنفط”: استمرار استرجاع أنابيب الإنتاج بحقل بحر السلام

المتوسط:

نجحت شركة مليته للنفط والغاز، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في القيام “بعملية اصطياد” لاسترجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر CE02 المتواجد في بحر السلام أكبر الحقول البحرية المنتجة للغاز في ليبيا.

وقد قام بهذه العملية التي استمرّت على مدار 24 يوم فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأخصّائيين الهندسيين وفرق الإدارة بكلّ من الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقد وفّرت هذه العملية الهندسية المعقّدة على شركة مليته للنفط والغاز مصاريف تغيير مسار البئر وحفر مقطع جانبي، والتي تقدّر بحوالي 23 مليون دولار أمريكي.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، باسم كافّة أعضاء مجلس الإدارة، شركة مليته ومهندسيها على خدماتهم وتفانيهم في العمل، متقدّما بأسمى عبارات الشكر والإمتنان إلى كافّة عاملي قطاع النفط لما يبذلونه من جهود جبارة للقيام بواجبهم على أفضل وجه.

