عميد بلدية تاجوراء يستقيل ويكشف السبب

أعلن عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية استقالته من منصبه بعد 5 سنوات من تقلده لمنصب عميد بلدية المدينة.

وقال بن عطية المحسوب على تيار الإسلام السياسي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “اعتذر لكل من قصرت في حقه ومن له حق عندي فليطالبني به عاجلاً وواجبي في العمل يعتريه النجاح تارة والفشل والإخفاق تارة أخرى وفقاَ للمعطيات والوقائع وحكمها عندكم”.

وأضاف بن عطية “تقصيري تجاه فبراير ورجالها وتضحياتهم قد تغفره ضغوطات الأيام وانتكاساتها أما تقصيري تجاه الوطن فلا يكفيه الاعتذار ولا تمحوه التأوهات” مردفا “عزائي في وخز الضمير وما تبقى من حب للوطن وعشق للتراب”.

وتابع بن عطية “ربما لن أجد إلا هذه الكلمات لأختم بها 5 سنوات من مسئولية (رئاسة المجلس البلدي) لعلها تمنحني ثقة للأمام أو مقعد للراحة كل عام وليبيا وأهلها بخير وعافية نصر الله رجال بركان الغضب”.

وكان بن عطية قال أمس عبر حسابه بموقع “فيسبوك” “البلديات خدعة لم نستلم أي اختصاص وليس لدينا مكاتب تنفيذية تتبع البلدية لأنها كلها تتبع الوزارات ولا يحق لنا تعيين أي شخص ولا يحق لنا تحصيل إيراد محلي ولا يمكننا تخصيص أي موقع لصالح أي جهة وممنوعين من الاستثمار والحدود الإدارية كلها مشاكل وخلافات وللعلم الشعب يظن ان البلدية هي الحاكم الفعلي للمنطقة” لكن عندما تقول كلمة الحق تصبح في القائمة السوداء.

وأردف بن عطية “البلديات انتخبوها وتنازلوا عنها من بداية المشوار ولم يستكملوا إجراءات تفعيل قانون 59 مضيفا “الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو الاجتماع بالبلديات حين يحتاجونها”.

ودعا بن عطية الإعلام لتخصيص “شئ من الوقت لتوعية المواطنين والمسئولين بالحقيقة المرة والخديعة المركزية وهي غياب السلطة المحلية” مردفا “أكيد الآن حرب ومش وقته”.

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