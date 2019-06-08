دعم تاجوراء يؤمن الطريق الساحلي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تأمين الطريق الساحلي من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء قام بالإشراف المُباشر على وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالتمركز في مداخل ومخارج بلدية تاجوراء والإشارات الضوئية وتقاطعات الطُرق وتأمين الطريق الساحلي بالكامل والمداخل المؤدية للطرق الرئيسية وحماية المؤسسات الحيوية للدولة من الإشارة الضوئية البيفي إلى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار، وذلك لتأمين المارين من طريق وتقديم المُساعدة للمواطنين ومُساندة الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها، وضبط الخارجين عن القانون.

وشدد رئيس الفرع على ضرورة رفع اقصي درجات الإستعداد واليقظة وجاهزية كل الوحدات الأمنية لمواجهة أي خروقات أمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الوحدات المشاركة في تنفيذ الخطة هي وحدة التحري والقبض ووحدة مكافحة الإرهاب ووحدة مكافحة الشغب وفصيل الاحتياط والذين هم على أُهبة الاستعداد لتنفيذ كل المهام والأوامر التي تصدر لهم.

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