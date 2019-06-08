«الاجتماعي لقبائل الطوارق»: طائرة باشاغا إلى غات لم تتمكن من الهبوط لسوء الطقس

قال الشيخ حسين الكوني، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا، إن الطائرة التي كانت تقل الوفد الوزاري الذي يضم وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، لم تتمكن من الهبوط في مطار غات المدني بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطمأن الكوني، في بين نشره المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا، جميع الليبيين بأن الأحوال في تحسن مستمر، وأن قوافل الإغاثة تصل تباعًا من الجهات الحكومية ومن المناطق والبلديات في ليبيا، متوجهًا بالشكر لكل مَن قدم ودعم أهل غات في محنتهم.

وأودت السيول التي تضرب غات، منذ الإثنين الماضي، بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

وأعلن المجلس الرئاسي أن «مدينة غات تعد منكوبة»، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي، والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

وأطلق جهاز الإسعاف والطوارئ، نداء استغاثة لتوفير طائرة لنقل المواد الغذائية والمواد الطبية، التي تم تجميعها من المنظمات المحلية والدولية إلى مدينة غات.

وقال الناطق باسم «الإسعاف والطوارئ» أسامة علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن منظمات دولية ومحلية وفرت مواد إغاثية لأهالي مدينة غات، إلا أن الجهاز لم يتمكن من إيصالها إلا لخيمة واحدة للإيواء، فيما يبيت الكثيرون في العراء دون مأوى لهم.

وأشار إلى أن شركات الطيران وفرت رحلة واحدة لإيصال المواد الإغاثية إلى غات، نظرًا لالتزاماتها مع الركاب، مطالبًا بتسيير أكثر من رحلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

