سلامة: ليبيا تعاني مشكلة في شرعية الحكم ونرى أن الانتخابات ستحسم هذه القضية

ليبيا – قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنّ جوهر الأزمة في ليبيا هو صراع على الثروة يتخذ شكل الصراع على السلطة.

سلامة أشار خلال مقابلة مع قناة “RT” ضمن برنامج أن أي حل سياسي في ليبيا يجب أن يرتبط بتوزيع ثروات البلاد، مؤكداً على أن الأمم المتحدة لا ترغب بالتدخل في شؤون الليبيين ويتعين وجود رقابة دولية على موارد البلاد

وشدد على أن التدخل الخارجي سمة النزاعات الداخلية في الدول العربية وليبيا ضحية تدخل خارجي فبعض الدول تؤكد دعمها لأطراف ليبية في العلن بينما تدعم أخرى في السر.

ونوّه بأن ليبيا تشهد تدخلاً كبيراً وأن بعض الأطراف ترسل أسلحة رغم حظر توريدها إلى ليبيا، معتبراً أن مجلس الأمن الدولي عاجز عن وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا وهناك دول تخرق الحظر المفروض.

كما أكد على أن لأوان قد آن كي تجتمع الدول الكبرى وتعبر عن إرادتها في قرار موحد لوقف الحرب في ليبيا، مشيداً بالدور الروسي لأن موسكو تتحمل مسؤولية كبيرة في دفع مجلس الأمن للتحرك بشأن ليبيا.

وختم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا اللقاء بالقول: “ليبيا تعاني مشكلة في شرعية الحكم ونرى أن الانتخابات من شأنها حسم هذه القضية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية