بلدية سرت تتسلم 8 سيارات قمامة ومحرقة نفايات طبية

تسلمت شركة خدمات النظافة بلدية سرت، 8 شاحنات حديثة لنقل القمامة و200 صندوق قمامة وعددًا من معدات وآليات نظافة الشوارع مقدمة من صندوق تحقيق ودعم الاستقرار في ليبيا الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وقال مصدر مسؤول بالمجلس البلدي سرت، لـ “بوابة افريقيا الإخبارية”، أمس الجمعة، إن عميد البلدية مختار المعداني سلم شاحنات وآلات النظافة وصناديق القمامة الجديدة إلى شركة خدمات النظافة بحضور مديري الإدارات بالشركة.

وأضاف المصدر، أن المبادرة الامريكية الانتقالية سلمت خلال الأيام الماضية محرقة نفايات طبية، لمستشفى ابن سيناء بسرت في إطار دعم المبادرة لقطاع الصحة في سرت، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيلها خلال المدة القادمة.

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