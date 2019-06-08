سالفيني: تراجع معدلات تدفقات الهجرة غير الشرعية بنسبة 90%

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن معدلات تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى سواحل بلاده، تراجعت بنسبة 90%، مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الوزير الإيطالي في تجمع مع مناصريه لدعم مرشح تحالف يمين – الوسط في انتخابات لسلطات محلية في إقليم لومبارديا (شمال)، أن «القليل من الذين ما زالوا قادرين على الوصول، مثل هؤلاء الذين تم إنزالهم اليوم (في ميناء بإقليم صقلية) سيستضيفهم الفاتيكان ومجلس الأساقفة الإيطاليين. بهذه الطريقة كل منا يؤدي دوره».

ووصلت أمس سفينة (آسّو 25) القاطرة التجارية إلى ميناء بوتساللو الصقلي وعلى متنها 62 مهاجراً (من غامبيا، ساحل العاج والسنغال) أنقذتهم بمياه المتوسط الليلة الماضية.

ووفق ناشطين في عمليات الانقاذ، فإن المهاجرين أمضوا ليلة محفوفة بالمخاطر في المياه التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية دون أن يتلقوا أية نجدة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، في مايو الماضي، تراجع تدفقات الهجرة بشكل كبير، مشيرة إلى انخفاض عدد الوفيات وفقدان الأشخاص في عرض البحر المتوسط.

وقالت وزارة الداخلية، إن «تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تشير إلى 402 ضحية بين ميت ومفقود»، مؤكدة أن «عدد الجثث المنتشلة عام 2015 كان بلغ 296 مقارنة بتقديرات تصل إلى 377. أما عام 2016، فقد كان العدد 390 مقابل ما يقدر بنحو 5096، وفي عام 2017، تم انتشال 210 جثة مقابل تقديرات بـ3139 ضحية، وأخيرا تم عام 2018، انتشال 23 جثة فقط، مقابل ما تقديرات توقعت نحو 2277 جثة».

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