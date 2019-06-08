حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (8 يونيه 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انقشاعًا تدريجيًا للسحب الممطرة من على مناطق الجنوب الغربي مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدواخل، بينما تبقى معتدلة نسبيًا على المناطق الساحلية.

رأس أجدير حتى راس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30- 33)مْ على المناطق الساحلية وما بين (35- 40)مْ على الدواخل ولا تتجاوز هذا اليوم ( 28) مْ على سرت.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (23-29)مْ على المناطق الساحلية وما بين (32-37)مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات- غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على غات ومناطق أقصى الجنوب الغربي وتبدأ في الانقشاع تدريجيا من على هذه المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 36- 42)مْ.

الكفرة – السرير- تازربو:

السماء صافية إلى قليلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (36- 39)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ولمدة يومين على مدن ومناطق ليبيا:

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 25 33 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 27 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة صبراتة 24 33 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 26 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة الزاوية 26 34 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 28 37 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة طرابلس 25 32 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 21 28 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة العزيزية 28 40 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 28 40 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة الخمس 24 34 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 26 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة مصراتة 23 30 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 25 32 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة سرت 19 26 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 21 28 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة نالوت 27 39 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 27 38 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة يفرن 24 35 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 24 35 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة الزنتان 24 35 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 24 35 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة غريان 23 34 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 25 33 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة ترهونة 25 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 25 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة بني وليد 25 37 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 25 37 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة مزده 23 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 25 36 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة ابونجيم 27 39 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 27 39 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة القريات 24 37 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 26 37 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة هون 26 39 قليلة السحب 27 39 صافية الى قليلة السحب غدامس 31 42 قليلة السحب 32 42 قليلة السحب أوبارى 26 39 قليلة السحب 26 38 قليلة السحب سبها 28 38 قليلة السحب 28 38 قليلة السحب مرزق 27 37 قليلة السحب 28 37 قليلة السحب القطرون 26 38 قليلة السحب 28 38 قليلة السحب غات 26 38 السماء مغطأة جزئيا إلى كليا بالسحب 27 38 قليلة السحب رأس لأنوف 18 29 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 20 33 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة البريقة 18 28 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 16 24 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة اجدابيا 18 33 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 15 27 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة بنغازي 17 28 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة 15 26 صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة المرج 19 28 قليلة السحب 20 31 قليلة السحب البيضاء 19 29 قليلة السحب 21 32 قليلة السحب شحات 19 27 قليلة السحب 20 28 قليلة السحب درنة 21 28 قليلة السحب 22 30 قليلة السحب طبرق 20 26 قليلة السحب 20 26 قليلة السحب جالو 27 37 صافية الى قليلة السحب 28 38 صافية الى قليلة السحب الجغبوب 25 36 صافية الى قليلة السحب 25 36 صافية الى قليلة السحب السرير 27 37 صافية الى قليلة السحب 28 38 صافية الى قليلة السحب تازربو 27 37 صافية الى قليلة السحب 28 38 صافية الى قليلة السحب الكفرة 27 37 صافية الى قليلة السحب 27 37 صافية الى قليلة السحب

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