نشرة الصيد البحري: البحر قليل الاضطراب والرؤية جيدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الرؤية جيدة اليوم السبت، على الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، تكون متوسطة الليلة وفي الصباح الباكر.

كما توقع المركز في نشرة الصيد البحري، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج قليل الاضطراب على درنة وطبرق، وفي الصباح تظهر شبورة مائية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني إلى شرقي، بينما يكون متغير الاتجاه غدًا على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعته ما بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفـــاع المـــوج يتـــراوح بين (0.25 – 1.00) متر .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (17- 19) درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر، لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخمس على سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب .

• الريح شمالية غربية (شرش) تكون غربية على ساحل شحات، لتتراوح سرعتها بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على درنة وطبرق.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (18- 20) درجة مئوية.

• الرؤيـة متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر، لظهور شبورة مائية على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

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