لجنة الطوارئ بغات: عدد المحاصرين زاد عن 2650 شخصاً

قال الناطق باسم لجنة الطوارئ ومتابعة أزمة الفيضانات بغات، وعضوها، حسين عيسى، إن المساعدات والمواد الإغاثية وصلت إلى المدينة من مختلف المدن الليبية، ومنها ما هو مقدم من مؤسسات المجتمع المدني .

وأضاف عيسى في تصريح لقناتنا، أن الأمطار مستمرة إلى نهار اليوم، مشيرا إلى أن ألف نازح يقيمون في خمسة مراكز إيواء إلى حد الآن، فيما زاد عدد المحاصرين في منازلهم عن ألفين وستمئة وخمسين.

وأوضح عضو اللجنة أن ستة من أحياء المدينة غمرتها المياه بالكامل، وأن عدد المفقودين وصل إلى سبعة وعشرين مفقودا، ماتزال عمليات البحث عنهم مستمرة إلى الآن.

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