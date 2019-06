المتوسط:

تراجعت معدلات تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى سواحل إيطاليا، وذلك بنسبة 90% مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وأشار الوزير، إلى أن «القليل من الذين ما زالوا قادرين على الوصول، مثل هؤلاء الذين تم إنزالهم اليوم (في ميناء بإقليم صقلية) سيستضيفهم الفاتيكان ومجلس الأساقفة الإيطاليين. بهذه الطريقة كل منا يؤدي دوره».

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية، قد أعلنت في مايو الماضي، تراجع تدفقات الهجرة بشكل كبير، مشيرة إلى انخفاض عدد الوفيات وفقدان الأشخاص في عرض البحر المتوسط.

The post إيطاليا تعلن تراجع معدلات تدفقات الهجرة غير الشرعية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية