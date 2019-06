المتوسط:

قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، اليوم بزيارة مدرسة ابو ذر الغفاري التي تستقبل نازحين من جراء الاشتباكات.

وطالب الممثل الخاص بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم الى النازحين، كما اثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم اخوانهم في هذه المحنة.

