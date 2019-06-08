خارجية الوفاق: الجمود يسيطر على الموقف الدولي تجاه أزمة طرابلس

قال الناطق باسم الخارجية الليبية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، يواصل لقاءاته مع عدة جهات وقيادات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” اليوم السبت، أن الموقف الدولي تجاه ليبيا يتسم بالجمود حتى الآن، وأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أية مواقف حتى الآن تجاه ما يجري في ليبيا.

وأشار إلى أن جمود المواقف حتى الآن يؤثر على المدنيين في العاصمة طرابلس، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تغيير الجمود الدولي إذا ما تدخلت بشكل فاعل.

كما ذكر أن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، يجري لقاءات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن حول الوضع في طرابلس، وأن نتائج الزيارة ستعلن عقب انتهائها.

ونشر النائب أحمد معيتيق، في 6 يونيو/ حزيران، على صفحته الرسمية صورا خلال زيارته لواشنطن.

وبحسب البيان التقى معيتيق بعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، الذين أكدوا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوفاق الوطني. وشددوا على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق أعلن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، أن مدرج المطار قد استهدف بغارة جوية بطائرة حربية يوم 6 يونيو/ حزيران.

وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إن “مدرج الإقلاع في مطار معيتيقة الدولي تعرض لقصف بطائرة حربية.

وتعود المواجهات العنيفة، التي تشهدها الضواحي الجنوبية والشرقية للعاصمة طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة إلى أكثر من شهرين، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.

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